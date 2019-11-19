Симферополь, 19 ноября 2019, 12:44 — REGNUM Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте Крыма будет стоить инвестору 300 миллионов рублей. Об этом ИА REGNUM 19 ноября сообщили в пресс-службе правительства РК.
Как сообщало ИА REGNUM, в общественном транспорте Крыма начали установку автоматизированной системы оплаты за проезд, которую планируют тестировать до конца зимы. Полностью новая система должна заработать в мае 2020 года.
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