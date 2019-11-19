Симферополь, , 12:44 — REGNUM Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте Крыма будет стоить инвестору 300 миллионов рублей. Об этом ИА REGNUM 19 ноября сообщили в пресс-службе правительства РК.

«Инвестиционный договор подразумевает объём инвестиций в размере 300 миллионов рублей. Основные затраты пойдут на приобретение оборудования, разработку программного обеспечения, монтаж, обслуживание и сопровождение системы», — отметили в правительстве РК.

Как сообщало ИА REGNUM, в общественном транспорте Крыма начали установку автоматизированной системы оплаты за проезд, которую планируют тестировать до конца зимы. Полностью новая система должна заработать в мае 2020 года.

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