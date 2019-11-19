Кызыл, , 12:29 — REGNUM Главы Тувы и Хакасии Шолбан Кара-оол и Валентин Коновалов написали совместное обращение к министру транспорта России Евгению Дитриху. Как написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава Тувы, в письме речь идёт о реконструкции трансграничной дороги Абаза — Ак-Довурак — Чадан.

Трасса, по его словам, ведёт к многостороннему таможенному пункту.

«Именно благодаря активному участию министерства транспорта РФ в реализации национальных проектов есть уникальная возможность открыть дорогу для Сибирского бизнеса в юго-восточную Азию», — отметил Кара-оол.

Как сообщало ИА REGNUM, тувинские власти намерены превратить республику в очередные восточные ворота России. В частности, здесь надеются на продление железной дороги Курагино-Кызыл до границы с Монголией и далее в Китай.