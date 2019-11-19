Москва, , 12:10 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал учесть международный опыт в налоговой политике, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

Владимир Жириновский

«Мы снизили налоги — доходы увеличились, мы подняли налоги — доходы уменьшились. Можно научиться делать так, чтобы понимать, что снижение налогов увеличивает деловую активность, создает рабочие места, увеличивает налогооблагаемую базу и сбор идет выше, и страна зарабатывает. У нас все наоборот. Надо учесть», — рассуждает Жириновский.

Он также осудил денежную политику ЦБ.

«Мы закупаем юани, евро, но по тому курсу, который рухнул, мы потеряем миллиарды. То есть надо смотреть, когда закупать, чтобы не было проблем», — указал Жириновский.

Госдума на пленарном заседании 20 ноября обсудит основные направления денежно-кредитной политики в РФ.

С 1 января 2019 года был повышен НДС с 18% до 20%.