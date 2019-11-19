Москва, , 12:01 — REGNUM В московский арбитраж поступил многомиллиардный иск АО «РАО Энергетические системы Востока» к базовому активу группы «Смит» в России — ООО «Смит-Ярцево», которое занимается производством труб, в том числе для теплосетей. Иск принят к производству, но дата основных слушаний не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск поступил 23 сентября 2019 года, сумма исковых требований — 2 562 326 967,18 рубля. 14 ноября должно было состояться предварительное заседание. Подробности спора пока неизвестны. Между тем в конце октября 2019 года компания «Смит-Ярцево» также подавала иск к РАО и банку «Россия», потребовав признать «исполненным обязательство по договору от 07.11.2017 года №РАО-17/191», возложить некие обязанности и признать недействительными «требования по банковской гарантии». В начале ноября 2019 года иск был оставлен без рассмотрения, так как истец заявил об его возврате.

Претензии к ООО имеются такжеи у нижегородского ООО «Выксунский металлургический завод». Иск от него на сумму 25 346 429,35 рубля московский арбитраж начнёт рассматривать 11 декабря 2019 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в январе 2004 года в Смоленской области (город Ярцево) для производства пластмассовых плит, полос, труб и профилей. Участники — Евгений и Сергей Павлюк, владеющие сообща долей в 80%, и Дмитрий Марченко. Компания в разные годы была соучредителем девяти юрлиц, в том числе ООО «Смит-Поволжье» (Татария). Три юрлица из учреждённых на сегодня ликвидированы.

Напомним, компания входит в состав группы «Смит» — производителя пенополиуретановых труб. В 2017 году производство группы открылось и в ОЭЗ «Алабуга» (Татария). Среди крупных клиентов — «Татэнерго». На сайте компании отмечается, что «Смит-Ярцево» является базовым производством в России. Первый завод группы открылся в 1997 году в Белоруссии — в Могилёве. На сегодня «Смит» состоит из 11 компаний в пяти городах, а также 20 представительств в России и странах СНГ.