Вильнюс, , 11:48 — REGNUM Литовский журнал TOP сегодня, 19 ноября, опубликовал новый рейтинг 500 самых богатых людей Литвы, суммарное состояние которых равно 20 млрд евро. На первом месте, как и все предыдущие годы, остаётся создатель и собственник концерна Vilniaus prekyba Нерию Нумавичюс, который руководит торговыми сетями Maxima во всей Прибалтике, сетями магазинов в Испании и ряда других стран ЕС, торговыми комплексами Akropolis, магазинами по продаже одежды и так далее. Его состояние по оценке экспертов достигает 1,1 млрд евро.

Вторым в рейтинге оказался глава правления логистической компании Girteka Logistics и основной её акционер Миндаугас Райла (750 млн евро). Замыкает тройку глава Avia Solutions Гедиминас Жемялис (630 млн евро), который управляет авиационным бизнесом в нескольких странах. Он продемонстрировал самый быстрый рост за год — в 2018 году занимал 16 место рейтинга самых богатых людей Литвы.

На 4 позиции глава концерна MG Baltic Дарюс Моцкус (610 млн евро), на пятом бывший акционер Vilniaus prekyba Жильвинас Марцинкявичюс (405 млн евро). Далее следуют: глава завода по производству азотных удобрений Achema Лида Лубене (270 млн евро), основатель сети магазинов по продаже строительных материалов Senukai Аугустинас Ракаускас (250 млн евро), акционер сети заправок Vaizga (бывшая сеть Lukoil в Литве) Иван Палейчик (215 млн евро), ещё один акционер Vilniaus prekyba Миндаугас Марцинкявичюс (200 млн евро), глава правления строительной компании Hanner Арвидас Авулис (190 млн евро).