Воронеж, , 11:46 — REGNUM Гарантирующий поставщик электроэнергии «ТНС энерго Воронеж» оказался в перечне крупнейших должников государственной компании «Россети» — речь идёт о 1,49 млрд рублей. В самом «ТНС энерго» с суммой долга не согласны.

Как пишет «Коммерсантъ-Черноземье», по оценке «Россетей», долг ТНС составляет 1,49 млрд руб., 470,37 млн руб. из этой суммы — просроченная задолженность, 109,14 млн руб. — спорная задолженность. Долги взыскиваются в рамках 32 судебных дел, уточнили в госкомпании. Однако в «ТНС Энерго» называют другую сумму просроченного долга — 147,5 млн руб.

«Это сумма без учета существующих разногласий. Спорная задолженность на 43 млн руб. также рассматривается в арбитражном суде Воронежской области», — сообщили изданию в компании.

По оценке источника «Коммерсантъ-Черноземье», крупная сумма просроченной дебиторской задолженности в будущем может осложнить получение лицензии сбытовой компанией — о проведении процедуры лицензирования, намеченной на 2020 год, ранее сообщили в Минэнерго России. Вместе с тем, в «ТНС энерго Воронеж» рисков неполучения сбытовой лицензии не видят, а просроченную задолженность намерены погасить до конца года.