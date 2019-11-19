Киев, , 11:44 — REGNUM Импорт электроэнергии из России на Украину в настоящий момент составляет 0,13% до 0,54% от общего потребления ночью и днем соответственно.

ЛЭП Energygaz.ru

Об этом сообщил 19 ноября народный депутат Рады от фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по энергетике Андрей Герус, который является автором поправки в законодательство, разрешающей такой импорт.

Герус отметил, что цена электроэнергии на Украине в ноябре в общем на 20% ниже, чем в июле-августе нынешнего года, По его словам, рынок демонополизируется, а олигархическая рента, которую платит вся страна, уменьшается.

Комментируя нападение на него экс-депутата Рады, главы Радикально партии Олега Ляшко, Герус заявил, что импорт электроэнергии из России в нынешнем формате разрешен законом, за который во времена своей деятельности в Раде сам Ляшко голосовал вместе со своей фракцией.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщил, что 13 ноября произошло «очень знаковое событие» на рынке электроэнергии страны — цена на рынке на сутки вперед достигла исторического минимума — 0,91 грн за 1 кВт*час. Вместе с тем, по мнению специалиста, ничего хорошего в этом нет, поскольку импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке и это убивает именно украинскую энергетику.

Ляшко напал на Геруса6 ноября в зале официальных делегаций VIP-терминала «Борисполя», обвинив соратника Зеленского в открытии импорта российской электроэнергии и применил к нему физическое воздействие. Сегодня, 19 ноября, состоится суд, который будет избирать политику меру пресечения.