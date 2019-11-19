Ташкент, 19 ноября 2019, 11:44 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил кредит правительству Узбекистана в размере $100 млн на развитие социальной инфраструктуры и коммунальных услуг в сельской местности, сообщает 19 ноября издание UzDaily.
Отмечается, что распределением средств будут заниматься местные махалли (общины). Глава представительства ВБ в Узбекистане Хидеки Мори отметил, что реализация проекта поможет крепить партнерство между местными властями и сельскими общинами.
Планируется, что в сёлах Узбекистана, которые принимают участие в проекте, будет улучшена система водоснабжения и канализации, управления твердыми отходами, а также другие коммунальные услуги.
Напомним, 11 октября в министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана сообщили, что Всемирный банк планирует выделить $500 млн на реализацию стратегии развития сельского хозяйства республики.
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