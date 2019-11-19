Москва, , 11:50 — REGNUM Российско-украинские переговоры, связанные с подписанием протокола о квотах на вылов рыбы в Азовском море, завершились консенсусом. Об этом сообщил 19 ноября замглавы Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.

Для переговоров был выбран формат видеоконференции. По словам Соколова, она прошла достаточно спокойно.

«Стороны пришли к консенсусу по большинству вопросов, но проблемы остаются», — цитирует Соколова ТАСС.

Чиновник Росрыболовства назвал среди проблемных вопросов снижение запасов хамсы и экологическую ситуацию.

Читайте также: Украина подписала протокол о ловле рыбы в Азовском море