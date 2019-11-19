Ростов-на-Дону, , 11:40 — REGNUM В Москве на международном форуме «Транспорт России» будет подписан ряд соглашений о реализации новых инвестиционных проектов на Дону. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Агентства инвестиционного развития региона (АИР), Ростовская область представит проекты на сумму 160 млрд рублей.

«Для Ростовской области нынешний транспортный форум может превзойти предыдущий и по количеству подписанных соглашений, и по объему заявленных в них инвестиций. Вместе с тем, продуктивность форума определяют и перспективные договоренности, потенциал, инвестиционная привлекательность проектов, которые мы презентуем», — сказал гендиректор АИР Игорь Бураков.

ИА REGNUM напоминает, что основу экспозиции Ростовской области составят умные машины и беспилотные технологии. Слоган региональной экспозиции: «Ростовская область — родина беспилотных комбайнов».

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