Москва, , 11:38 — REGNUM Согласно объявлению пресс-службы «Домодедово», возле аэропорта будет построены две гостиницы: трехзвездочная Holiday Inn. и пятизвездочная Crown Plaza общей вместимостью в 450 номеров, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Аэропорт Домодедово

Проект будет реализован в рамках Московского Аэротрополиса — нового городского образования, создаваемого с целью развития земель вокруг аэропорта и улучшения инфраструктуры. 13 ноября на бизнес-завтраке Алексей Улитин, директор по развитию Московского Аэротрополиса, рассказал, что «на территории Московского Аэротрополиса будут реализованы проекты в сфере коммерческой недвижимости. В их числе офисная, индустриальная, складская недвижимость, отели и апартаменты, а также инфраструктура для торговли, отдыха и развлечений».

Реализация проекта предполагает освоение и застройку пространства в радиусе 20 километров вокруг аэропорта по кластерному принципу. Первый работы — постройка гостиничного комплекса — уже стартовали.