Рига, , 11:37 — REGNUM В качестве безработных в государственном центре занятости Латвии зарегистрировано 52 595 человек, 8516 из них, или 16%, молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет. Об этом сообщает портал Dienas Business.

По данным журналистов, 6,2% молодых людей не могут найти работу в течении длительного времени, 5% из этого числа, находятся в отпуске, связанном с рождением ребёнка, 4,9% — инвалиды.

Самое высокое число безработных, более 1000 человек, в сфере торговли. Молодые люди не могут найти работу по специальности: продавцы, продавцы-консультанты, помощники продавцов: продавец, продавец-консультант, помощник. Следом идёт сфера услуг и общественного питания: повара, официанты, крупье, складские работники и руководители проектов — более 600 человек.

Отмечается, что в течение года в стране было трудоустроено 12 270 безработных молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет, из них 3629 после окончания курсов устроенных государственным агентством занятости.

Общий уровень безработицы в Латвии составляет 5,7% от всего трудоспособного населения страны. Ниже всего безработица в Риге и Рижском районе — 3,7%, самый высокий в Латгалии — 13,3%.