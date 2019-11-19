Тайбэй, , 12:21 — REGNUM Разногласия между Японией и Южной Кореей благотворно отразились на туристической сфере Тайваня, сообщает South China Morning Post со ссылкой на представителей министерства транспорта и коммуникаций Тайваня.

Согласно опубликованным данным, в сентябре 2019 года Тайвань посетили 95 600 южнокорейцев, что на 18 200 человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число жителей Японии, посетивших Тайвань в сентябре, также увеличилось на 27 300 человек, до 189 900 человек.

Специалисты предполагают, что данная тенденция может сохраниться и в следующем году.

Кроме того, аналитики прогнозируют, что Тайвань «выиграет» от данного конфликта и в сфере полупроводниковой промышленности, поскольку японские ограничительные меры могут привести не только к снижению производства полупроводников в Южной Корее, но и увеличению заказов у тайваньских компаний.