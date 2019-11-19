Москва, , 11:26 — REGNUM В России количество должников, допустивших просрочку платежей по кредитам на срок более трех месяцев, по итогам десяти месяцев текущего года выросло на 4% и составило 10 млн человек. Такие данные приводят 18 ноября «Известия» со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Сообщается, что исследование было проведено на основе данных 38 агентств, входящих в НАПКА, а также анализа из разных бюро кредитных историй.

Эксперты выяснили, что основной причиной просрочки по кредитам являются финансовые проблемы заемщика. Количество таких случаев составляет 60%. Кроме того, 10% задолжников являются убежденными неплательщиками, которые уверены, что суд при рассмотрении дела встанет на их сторону. Также не платят вовремя из мошеннического умысла, несогласия с размером долга и из-за забывчивости.

Эксперты НАПКА отмечают, что чаще всего задолженности по платежам копятся из-за отсутствия роста доходов населения. Они также опасаются, что со временем вовремя платить перестанут «почти все».

Ранее представитель ассоциации коллекторов дал совет, как не попасть в долговую яму из-за кредита.