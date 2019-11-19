Киев, , 11:17 — REGNUM Предложенная Россией скидка на газ при условии прямых поставок топлива на Украину и отказа «Нафтогаза» от судебных претензий окупится не раньше, чем через 28 лет.

Об этом заявил вечером 18 ноября в эфире украинского телевидения исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Это если сравнивать только с 3 млрд долларов, которые «Газпром» нам уже должен. Не говоря уже про новые иски», — заявил Витренко.

Топ-менеджер энергетической госкомпании заявил, что Украине нет никакого смысла ждать как минимум 28 лет то, «что мы получим уже в следующем году».

ИА REGNUM напоминает, что в этом же эфире Витренко заявил, что новое соглашение с «Газпромом» по продлению транзитного договора «Нафтогаз» надеется прорабатывать в трёхстороннем формате при участии европейских чиновник.

15 ноября президент России Владимир Путин заявил о готовности заключить соглашение по транзиту газа с Украиной при условии аннулирования судебных исков и возобновления прямых поставок газа по сниженным ценам, на 20−25%.