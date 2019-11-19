Уфа, , 11:15 — REGNUM В Австрии в ближайшее время расскажут об инвестиционном и экономическом потенциале республики. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, 19−21 ноября делегация Башкирии во главе с первым заместителем премьер-министра правительства республики Андреем Назаровым приедет Вену с официальны визитом.

В ходе поездки делегация Башкирии представит компании-участницы из республики, а австрийские коллеги поделятся опытом реализации проектов в Башкирии.

Отмечается, что планируется подписание соглашений о сотрудничестве.