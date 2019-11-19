Симферополь, 19 ноября 2019, 11:14 — REGNUM Крупнейший крымский банк «Российский национальный коммерческий банк» начал процедуру присоединения «Краснодарского краевого инвестиционного банка». Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе Центробанка РФ.
С конца 2015 года РНКБ является санатором и основным акционером «Крайинвестбанка».
Как сообщало ИА REGNUM, до воссоединения с Россией на полуострове работало около 180 банков и порядка 1000 отделений. Вклады крымчан составляли порядка 20 млрд гривен или 62 млрд рублей по курсу на начало мая 2014 года. Абсолютным лидером в рознице был «Приватбанк» с 337 отделениями. В июле 2019 года депутат Госдумы Андрей Козенко заявил, что тысячи крымчан до сих пор не получили компенсации по вкладам в украинских банках.
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