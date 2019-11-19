Киев, , 11:04 — REGNUM На Украине в настоящий момент правительство решает, что делать, если Россия с 1 января 2020 года продолжит транзит газа через украинскую ГТС при отсутствии нового контракта.

Газ. Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом в эфире украинского телевидения вечером 18 ноября заявил министр энергетики Алексей Оржель.

Оржель заявил, что Украина «прорабатывает» этот сценарий совместно с представителями ЕС. Если Россия все же решит так поступить, подчеркнул министр, Украина немедленно зафиксирует происходящее «с юридической точки зрения».

«Формально, если газ будет идти — это будет контрабанда. То есть у нас нет отношений и формально через нашу территорию провозят определенную товарную продукцию», — заявил украинский министр.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе этого эфира Оржель также заявил, что продление нынешнего газового соглашения с «Газпромом» по транзиту неприемлемо для Киева, как и заключение нового краткосрочного договора.

Накануне Газпром сделать «Нафтогазу Украины» официальное предложение по транзиту газа. В Киеве подтвердили, что приняли документ и пообещали озвучить «конструктивный ответ» в ближайшее время.