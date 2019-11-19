Пекин, , 11:03 — REGNUM Добыча природного газа в Китае замедлила свой рост в октябре, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Добыча газа за прошедший месяц в Китае составила 14,6 млрд кубометров, что на 8,2% выше в годовом исчислении и на 2,4 процентных пункта медленнее, чем в сентябре, сообщили в бюро. За прошедшие 10 месяцев года было добыто 142,3 млрд кубометров природного газа, что, опять же, на 9,3% выше, в годовом исчислении.

Страна импортировала 6,52 млн тонн природного газа в октябре, что на 10,6% ниже, чем за аналогичный месяц годом ранее. За первые десять месяцев импорт природного газа составил 77,71 млн тонн, что на 7,9% больше в годовом исчислении.

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