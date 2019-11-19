Пекин, , 10:57 — REGNUM Транспортная отрасль экономики Китая продолжила неуклонный рост в октябре 2019 года, о чем свидетельствует отраслевой индекс, передает агентство Синьхуа.

Индекс транспортных услуг Китая (CTSI) составил 176,6 пунктов за прошедший октябрь, что на 4% больше в годовом исчислении, сообщили в Китайской академии транспортных наук. Рост замедлился относительно 4,3% в сентябре. Индекс включает в себя объем перевозок пассажиров и грузов различными видами транспорта, включая железнодорожный, автомобильный, водный и гражданскую авиацию.

Индекс пассажирского транспорта вырос на 1,9% в годовом исчислении до 168,3 пунктов в октябре. При этом индекс грузового транспорта увеличился на 5% до 181,3 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, экспортные контейнерные перевозки в Китае упали в октябре на 4,6% в месячном исчислении до 784,22 пунктов.

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