Нижний Новгород, , 10:21 — REGNUM Автозаводской районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил иск управления Минюста по Нижегородской области по ликвидации отработавшего девять лет благотворительного фонда «Улыбка ребёнка». Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск от Главного управления Минюста России по Нижегородской области поступил в суд 20 июня 2019 года. 12 ноября, после неоднократных переносов заседания, судья Александр Лялин удовлетворил административный иск. Заинтересованными лицами в деле выступили ИФНС России по Автозаводскому району Нижнего Новгорода, межрайонная ИФНС России № 15 по Нижегородской области, Управление Росфинмониторинга по Поволжью и ООО «Автомобили Баварии».

В комментариях нижегородским СМИ представители истца уточнили, что причиной обращения в суд послужило неоднократное нарушение законодательства со стороны некоммерческой организации. Создатель фонда уже заявил о планах обжаловать судебный вердикт.

По данным ЕГРЮЛ, фонд создан 15 ноября 2010 года в Нижнем Новгороде. Его единственный учредитель — Александр Ильин, директор с февраля 2017 года — Татьяна Завьялова. На сайте фонда он позиционируется как общероссийский. В качестве целей фонда заявлено «улучшение качества жизни детей-сирот, детей с тяжелыми заболеваниями и семей с недостаточным социальным обеспечением». В официальной группе организации в соцсетях также уточняется, что Ильин «вошёл в число кандидатов, допущенных к очному этапу отбора в резерв управленческих кадров Нижегородской области в сфере туризма и народных художественных промыслов».