Пекин, , 10:10 — REGNUM Бумажная промышленность Китая демонстрирует стабильный рост за первые девять месяцев 2019 года, в то время как доходы и прибыль показали падение, сообщает агентство Синьхуа.

Производство бумаги выросло на 2,5% в годовом исчислении до 92,88 млн тонн в период с января по сентябрь 2019 года, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР. Только в сентябре производство бумаги выросло на 6,4% в годовом исчислении до 10,86 млн тонн.

Прибыль сектора достигла 43,69 млрд юаней (около $6,2 млрд) за первые девять месяцев, что на 20,2% ниже в годовом исчислении. По данным министерства, оборот бумажной промышленности в Китае сократился на 3,6% в годовом исчислении за аналогичный период.