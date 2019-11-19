Якутск, , 10:14 — REGNUM Не всё так просто и экономически выгодно получается в случае возведения моста через Лену в Якутии. В выгоде останется частный инвестор и сотоварищи, население деревень как платило за проезд, так и будет платить, выразил своё скептическое мнение редактор сайта «Яктаймс» Владимир Нифонтов. При этом люди выиграют лишь во времени. В деньгах экономии не будет, а лишь расходы, в том числе бюджета республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Вековая мечта Якутии: Путин одобрил мост через реку Лену — трансляция

Стоимость проекта — 82,9 млрд рублей, из бюджета Якутии выделят 6,4 млрд, частные вложения — 28,6 млрд. руб. В этой схеме Якутия будет «коцедентом». Уже известно, что бесплатным будет проезд лишь для легкового транспорта, остальные будут платить от 1 до 4 тыс. рублей в одну сторону.

«Откуда Якутия возьмет минимум 6,4 млрд рублей? Кроме того, если республика будет коцедентом, то всё удорожание проекта, а оно будет 100% (в России нет строек без удорожания), ложится на республиканский бюджет. Насколько вырастет эта сумма и за счёт чего её платить?, — резонный вопрос задал Нифонтов. — Роттенберг вкладывает своих 28,6 млрд и гарантированно получает минимум 42 млрд. Это минимум. Но кроме того, он ещё зарабатывает на строительстве моста — осваивает, как минимум, 63,7 млрд рублей государевых денег. Плюс удорожание на неизвестную сумму».

Предполагается, что водители УАЗов, микрогрузовиков и микроавтобусов до 19 мест, пикапы и другой подобный транспорт, перевозящий население и мелкие грузы, будут платить по 1 тыс. рублей в один конец и столько же обратно. Крупный транспорт — по 4 тыс. рублей минимум.

«По цене сопоставимо с паромом. Значит зимой никто мостом пользоваться не будет. А это значит бюджет Якутии подлетает на минимально гарантированный доход. При таких ценах у паромщиков есть шанс выжить. Итого. Если проект осуществится, то бюджет Якутии получает дополнительную нагрузку в размере не меньше 2 млрд рублей ежегодно. Это минимум и только за мост. Плюсом идут расходы по строительству и содержанию речпорта и баз в Нижнем Бестяхе. Там суммы на десятки млрд руб. Селяне получают платный проезд. И если сейчас сумма в 2 тыс. рублей туда — обратно, напрягов не вызывает, то три минуты проезда по мосту за те же 2 тыс начнёт вызывать недовольство. Тем более, что рядом легковушки едут бесплатно», — резюмировал журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии широко обсуждается возможность строительства Ленского моста. Мнения разделились, есть скептики, есть и оптимисты.