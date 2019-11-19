Ханты-Мансийск, , 10:04 — REGNUM Из бюджета Югры в 2019 году на решение жилищных вопросов по разным программам направлено 25 млрд рублей. Об этом заявила глава ХМАО Наталья Комарова 19 ноября в ходе отчёта перед депутатами региональной думы.

За 2019 год в ХМАО ликвидировано около 100 тыс. кв. м аварийного жилья, признанного таковым после 2012 года. В благоустроенное жильё переехали 1 260 семей Югры.

Отметим, что ранее правительство ХМАО ставило задачу закрыть проблему балочного фонда к 2020 году. Согласно отчёту главы Югры, деньги в муниципалитеты на решение вопроса были направлены. На начало 2019 года в Югре было 3 198 балков. К январю 2020 года их останется около 500.

«Средства, выделенные муниципальным образованиям на балочную программу, остаются в их распоряжении до последнего балка», — отметила Наталья Комарова.

Кроме того, по словам губернатора Югры, до 2020 года благоустроенным жильем будут обеспечены все ветераны Великой Отечественной войны, принятые на учёт в последние 1,5 года.

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