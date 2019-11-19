Москва, , 10:03 — REGNUM На курс рубля в начале недели воздействует перемена настроений инвесторов по поводу перспектив торговой сделки США и Китая, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

«Если ещё на прошлой неделе стороны говорили о скором её заключении, то в понедельник Пекин нервно отреагировал на слова Дональда Трампа о том, что договорённостей о постепенной отмене пошлин нет. Поэтому теперь Китай вновь с сомнением относится к торговому соглашению.

Для рынка это означает новое усиление рисков и неопределённости в перспективах преодоления «торговых войн» и росте мировой экономики. В таких условиях снижается спрос на рисковые активы, к которым относится сырьё и рубль.

Нефть резко подешевела с $63,30 до $62,20 за баррель Brent. Рубль приостановил рост последних дней к доллару с 64,40 на рубеже 63,70 руб./доллар.

Сегодня, 19 ноября, не ожидается значимых для котировок событий. Наиболее вероятный диапазон колебания валюты — 63,5 — 64 руб./доллар», — считает эксперт.

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