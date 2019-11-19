Хабаровск, , 10:05 — REGNUM Хабаровский край может лишиться федеральной компенсации за газ, который он покупает в рамках сахалинского проекта Сахалин-1 у компании EXXON Neftegas. Деньги в размере 2,28 млрд рублей не придут в регион потому, что правительство края опоздало с подготовкой документов в Минфин РФ и Минэнерго РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным издания Дальневосточный капитал, из-за проволочек чиновников шансы на получение дотации выглядят мизерными. При этом, как отмечает издание со ссылкой на администрацию города Хабаровска, жителям краевой столицы приходится пристально следить за расходованием газа, особенно это касается коммунальных платежей, которые постоянно растут.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край разоряется, покупают газ у EXXON за доллары США. Договор был составлен ещё в бытность губернатора Виктора Ишаева в 2005 году, и был призван сэкономить средства региональной казны. Но все усилия рухнули в 2014 году в связи с падением курса рубля и, соответственно ростом курса доллара.