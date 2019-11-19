Пекин, , 09:59 — REGNUM Экспортные контейнерные перевозки Китая в октябре сократились, сообщили в Шанхайской транспортной бирже, передает агентство Синьхуа.

Средний индекс контейнерных перевозок (CCFI) в Китае в октябре упал на 4,6% в месячном исчислении до 784,22 пунктов. За первые десять месяцев 2019 года индекс удерживался на уровне 822,78, что выше 817,8 пунктов за аналогичный период 2018 года.

В октябре субиндекс сектора по направлениям Персидский залив/Красное море и Средиземное море просел на 12,5% и 11,2% соответственно. По направлению Австралия/Новая Зеландия и ЮАР — наоборот, субидекс вырос на 6,4% и 5,4% соответственно.

Напомним, что индекс CCFI был учрежден 1 января 1998 года в Китае на уровне 1,00 единица. Он отслеживает спотовые и договорные ставки фрахта из китайских контейнерных портов по 12 морским маршрутам по всему миру, базируясь на данных 20 международных перевозчиков.