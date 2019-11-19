Тверь, , 09:58 — REGNUM Вадим Якубенок покинул пост начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации Твери. Об этом 18 ноября сообщил портал TVTVER.ru. Дата отставки не уточняется, сообщается, что она состоялась «на днях».

По данным издания, Вадим Якубенок уволен с формулировкой «по собственному желанию», обязанности руководителя исполняет заместитель начальника Татьяна Булыженкова.

Вадим Якубенок работал в должности руководителя департамента с 2016 года, ранее занимал должности директора МУП «Сахарово», заместителя министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, первого заместителя главы администрации областного центра.