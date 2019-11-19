Москва, , 09:56 — REGNUM Вопрос изменения правил торговли алкогольными напитками с завидной регулярностью поднимается различными депутатами и ассоциациями. Чаще всего речь идет о допустимом возрасте продажи, местах продажи и времени отпуска алкоголя на кассах магазинов. Но вопрос ограничения торговли алкогольными напитками достаточно спорный, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры торговой политики РЭУ им Г.В. Плеханова Михаил Перельман, комментируя предложение представителей ОНФ.

«Нередко в результате таких нововведений «крайними» оказываются потребители, которые желают приобрести качественный продукт в проверенном магазине, но физически не успевают это сделать из-за рабочего графика. Практика показывает, что большинство покупок потребители совершают после рабочего дня в период с 20:00 до 23:00.

На это же время, как правило, приходится и основной оборот алкогольной продукции. Таким образом, результат от сокращения разрешенного времени продажи алкоголя до 22:00 приведет только к одному — потребители начнут искать альтернативные пути приобретения «горячительного».

Фактически, граждане столкнутся с ситуацией, когда резко вырастет спрос на контрафактную, но доступную продукцию. А это уже угроза жизни и здоровью потребителей, — пояснил эксперт.

При этом сокращение времени продажи алкогольных напитков, к сожалению, не приведет к снижению числа ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Для решения этой задачи требуется серьезная разъяснительная работа с автомобилистами и ужесточение наказания за нарушение ПДД.

Среди предложений по продаже алкоголя, например, есть еще нормы, которые никак не относятся к безопасности и охране жизни и здоровья, но которые значительно повлияют на покупателей. Речь идет о необходимости продвигать российские вина и выделать им лучшие места в магазинах.

Опыт работы ритейла показывает, что выкладка товаров осуществляется в соответствии с запросами и привычками покупателей конкретной сети. Именно поэтому, заходя в магазин у дома, мы легко ориентируемся и быстро находим то, зачем пришли.

По факту, если основная реклама, стимулирующая продажи, центральное место в торговом зале — все будет отведено исключительно российским винам — потребители окажутся в ситуации «выбор без выбора». А ведь главный принцип конкуренции — борьба за своего потребителя за счет высокого качества, привлекательной цены и маркетинговой активности.

Законодательное продвижение вин отечественного производства и обязательство магазинов по их выделению в торговом зале де-факто будет подталкивать покупателей к определенному выбору, меняя его привычное поведение. А это не всегда хорошо, как для бизнеса, так и для самого потребителя», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в правительство РФ с просьбой увеличить на один час время действия запрета на продажу алкоголя в ночное время.

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