Чита, , 09:55 — REGNUM В Забайкалте начался ключевой этап бюджетного процесса — рассмотрение и утверждение бюджета на 2020 год и плановый период в краевом парламенте. Как сообщает пресс-служба забайкальского губенатора, главный финансовый документ края сформирован с ростом доходов.

Как пояснила исполняющая обязанности министра финансов Забайкальского края Вера Антропова, согласно проекту, доходы края составят 70,7 миллиарда рублей, при этом на 7,5 миллиарда рублей планируется рост собственных налоговых доходов. Расходы прогнозируются на уровне не менее 73,4 миллиарда рублей.

По её словам, самыми расходными статьями бюджета станут здравоохранение (12,6 миллиарда рублей), образование — (8,2 миллиарда рулей) и социальная политика (20,6 миллиарда рублей). На межбюджетные трансферты муниципальным образованиям предполагается направить в следующем году 21,8 миллиарда рублей. Кроме того, муниципалитетам в 2020 году будет предоставлена дополнительная финансовая помощь в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов на сумму 3,5 миллиарда рублей.

Говоря о сложившихся параметра бюджета с председателем законодательного собрания региона Игорем Лихановым и руководителем контрольно-счетной палаты края Светланой Доробалюк, глава региона Александр Осипов отметил:

«Инвестиционная, экономическая политика, реализующаяся в Забайкалье, позволяет надеяться, что будет существенный рост собственных доходов. В бюджете 2020 года соблюдены все обязательства по первоочередным расходам — заработной плате работникам бюджетной сферы, социальные выплаты, полное финансирование коммунального хозяйства и другое. Но есть ряд вопросов, которые бюджетом не предусмотрены».

По оценке Игоря Лиханова, проект бюджета был внесен на площадку парламента своевременно, соответственно и процедура по рассмотрению финансового документа в профильных комитетах начата в срок.

Напомним, бюджет Забайкальского края на 2019 год был принят в декабре 2018 года. В нём не было дефицита и профицита: доходная и расходная части составляли 58,4 миллиарда рублей. Позднее стало известно, что бюджет региона может рассчитывать на выделение ещё порядка 3,2 миллиарда рублей федеральных средств.

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