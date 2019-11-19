Нижний Новгород, , 09:51 — REGNUM Нижегородское управление делами правительства и развития кадрового потенциала объявило аукцион на монтаж архитектурно-художественного освещения стен и башен Нижегородского Кремля. Новое освещение федерального объекта культурного наследия обойдётся областному бюджету свыше 75,4 млн рублей. Итоги тендера подведут 27 ноября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена лота составляет 75 429 900 рублей, источник финансирования — бюджет региона на 2019−2020 годы. Протяжённость стен, где нужно смонтировать подсветку, — 2046 метров. Помимо этого, работы должны быть проведены на пяти воротах, 13 башнях, высота каждой из которых — до 30 метров.

Подрядчик должен установить 16 распределительных щитов и 792 осветительных прибора.

«В 1999 году была спроектирована и смонтирована система архитектурно-художественного освещения, включающая в себя 130 прожекторов, установленных на торшерных стойка, два километра кабельных линий, проложенных в земле, четыре шкафа управления автоматическим включением архитектурно — художественного освещения», — отмечается в техзадании и добавляется, что система за эти годы устарела «морально и физически».

В задачи исполнителя входит не только монтаж нового освещения, но и демонтаж старого.