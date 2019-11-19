Пекин, , 09:50 — REGNUM Производство электроэнергии в Китае выросло на 4% в годовом исчислении в октябре, что на 4,7% медленнее, чем в сентябре, сообщает агентство Синьхуа.

Выработка электроэнергии составила 571,4 млрд кВт/ч за прошедший месяц, сообщили в Национальном бюро статистики КНР. Производство угольной электроэнергии замедлилось в октябре, увеличившись, однако на 5,9% в годовом исчислении.

Производство гидроэлектроэнергии упало на 4,1% против падения на 1,1% в сентябре. Ядерная и солнечная энергетика показали рост на 5,4% и 3% соответственно. Ветровая энергетика показал рост в 10% в годовом исчислении.

За первые десять месяцев 2019 года производство электроэнергии в Китае выросло на 3,1% относительно аналогичного периода 2018 года, достигнув отметки 5,9 трлн кВт/ч, если верить данным Национального бюро статистики.

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