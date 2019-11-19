Москва, , 09:49 — REGNUM Переговоры Москвы и Киева по вопросу транзита газа впервые раздробились на три составляющие, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя ответ Украины на предложение Газпрома по транзиту газа.

«Первое: транзит российского газа в Европу через территорию Украины. И эта задача будет решена через разовые контракты на прокачку определенных объемов. Есть технические сложности, но за срыв поставок будет отвечать Киев.

Второй вопрос: закупка газа из России для нужд украинских потребителей. Промышленные потребители смогут воспользоваться первой схемой, самостоятельно закупать газ и получать его через ГТС Украины. А вот с бытовыми потребителями сложнее, потому что они получают газ через Нафтогаз.

А с ним связан третий сюжет: судебное преследование Газпрома в международных судах. Нафтогаз — истец и Газпром ставит непременным условием поставок через эту компанию — отказ от всех исков, на что, конечно, Нафтогаз не пойдет без команды президента Украины Владимира Зеленского.

Ситуация только кажется патовой, она полностью устраивает Газпром. Наши переговорщики едины ‑ и Газпром, и Минэнерго при полной поддержке премьер-министра Дмитрия Медведева и президента Владимира Путина заявляют одно и то же.

А вот в Киеве переходный период управления газовым сюжетом. Зеленскому надо и сохранить лицо в глазах ЕС плюс обеспечить газом население и промышленность, что только своими запасами не сделать.

Отсюда такой разнобой. Минэнерго Украины отвергает предложение Газпрома, а Нафтогаз говорит, что готов обсуждать это предложение», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что продление нынешнего газового соглашения с «Газпромом» по транзиту неприемлемо так же, как и заключение нового договора.

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