Калуга, , 14:46 — REGNUM В Калужской области намерены увеличить поддержку малого и среднего предпринимательства в аграрной сфере, в том числе крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, сообщает 19 ноября корреспондент ИА REGNUM по информации министерства сельского хозяйства области.

Молочная ферма

В 2019 году на реализацию регионального проекта по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации было выделено 82,4 млн рублей (более 79 млн рублей — средства федерального бюджета). 69 млн рублей направлено победителям конкурса по отбору крестьянских фермерских хозяйств КФХ — «Агростартап». Еще три миллиона рублей израсходовано на обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Оставшиеся десять миллионов рублей будут предоставлены в виде субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества, сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки и мобильных торговых объектов, а также субсидий, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов кооперативов.

Напомним, с 2012 года в фермерском секторе Калужской области наблюдается рост объемов производства сельхозпродукции в среднем на 12−15% в год. Основным показателем проекта по поддержке фермеров и развитию сельской кооперации является количество вовлеченных в малое и среднее предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки.

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