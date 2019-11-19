Ханты-Мансийск, , 09:42 — REGNUM В Югре в 2019 году запущены в эксплуатацию две солнечные электростанции. Об этом в своём отчёте о работе правительства сообщила 19 ноября глава региона Наталья Комарова.

Электростанции расположены в селе Шугур Кондинского района и в селе Няксимволь Березовского района. Бюджетный эффект от установки солнечных электростанций составит до одного миллиона рублей в год, сообщила губернатор Югры.

Кроме того, в соответствии с инвестиционными программами, построено более 200 км линий электропередач и других объектов инфраструктуры с общим объемом инвестиций порядка 5,9 млрд рублей. Это позволит, в частности, обеспечить энергоснабжением посёлок Горнореченск в Октябрьском районе, отметила Наталья Комарова.