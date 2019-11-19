Предгорный район, Ставропольский край, , 09:50 — REGNUM Реализация инвестиционного проекта по созданию яблоневого сада продолжается в селе Юца Предгорного района Ставрополья. Он будет создан на площади 290 га, 90 из которых планируется засадить до конца 2019 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края.

Накануне, 18 ноября, состоялась закладка новой очереди сада, в которой принял участие глава региона Владимир Владимиров. Как прозвучало, он формируется из саженцев, выращенных на территории Ставропольского края. Первый урожай рассчитывают получить уже в 2020 году.

Вместе с тем, по данным пресс-службы, в Юце инвестор ориентирован не только на «яблочную», но и на другие рыночные ниши. Планируется, что в следующем году на 30 га начнут выращивать фундук, еще 14 га займет черешня.

«Сады — это новые рабочие места для сельских жителей. Это направление, которое мы будем и дальше с особым вниманием развивать в крае. Сегодня до 80% яблок в России — импортные, а значит у ставропольской продукции хорошие перспективы», — прокомментировал Владимиров.

Создание садов планируется завершить в будущем году. После этого инвестор намерен начать следующие проекты — построить фруктохранилище и мощности переработки. Общая стоимость проекта составляет около 1,5 млрд рублей.

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