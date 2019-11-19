Пекин, , 09:41 — REGNUM Сектор почтовых отправлений в Китае нарастил доход от бизнеса в октябре 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Доход от бизнеса сектора взлетел на 21,4%, до 82,17 млрд юаней (около $11,74 млрд) в октябре, говорится в заявлении Государственного почтового бюро КНР. Объем операций достиг 147,31 млрд юаней, что на 31,1% больше в годовом исчислении.

Курьерские службы страны доставили 5,76 млрд посылок за октябрь, что на 22,7% больше в годовом исчислении, в то время как их суммарный оборот взлетел на 23,2%, до 65,8 млрд юаней. За первые 10 месяцев доход от бизнеса в почтовом секторе составил 770,44 млрд юаней, что на 21,3% больше в годовом исчислении.

Китай планирует активно развивать, улучшать и компьютеризировать курьерскую сеть, в том числе в сфере международных отправлений в рамках плана до 2020 года. К этому сроку годовой оборот курьерского сектора экономики страны должен достигнуть 800 млрд юаней.

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