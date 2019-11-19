Москва, , 09:33 — REGNUM После новой волны вербальных интервенций со стороны Китая, на утренней сессии 18 ноября котировки нефти пытались продолжить рост. Однако во второй половине Brent резко направилась вниз наряду с остальными высокодоходными активами, реагируя на очередной элемент неопределенности в торговом диалоге Вашингтона и Пекина, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«В частности, Китай выразил пессимизм в отношении заключения промежуточной сделки, сославшись прежде всего на нежелание Трампа устранять торговые барьеры и отменять тарифы.

На этом фоне участники рынка убеждаются во мнении, что несмотря на участившиеся заявления сторон о «скором заключении промежуточного соглашения», по факту существенных подвижек в переговорах нет.

Ранее инвесторы надеялись, что первая фаза сделки будет подписана в этом месяце. До конца ноября осталось меньше двух недель, а прогресса, который позволил бы говорить о реализации такого сценария, не наблюдается.

И если в ближайшие дни не произойдет никаких прорывов, ликвидация длинных позиций на рынке нефти может приобрести более агрессивные очертания, что чревато возвращением Brent под отметку $60 за баррель.

Усугубить ситуацию может отраслевая статистика из США, если укажет на дальнейший рост запасов сырой нефти и рекордно высокие уровни добычи на сланцевых месторождениях.

В краткосрочной перспективе Brent, которая не смогла отстоять уровень $63, может снова протестировать 100-дневную скользящую среднюю в районе $61,30 за баррель, если отношение инвесторов к риску не изменится в лучшую сторону», — считает эксперт.

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