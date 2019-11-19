Пекин, , 09:06 — REGNUM Экспорт химического волокна Китаем ускорил рост за первые три квартала 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Всего 3,61 млн тонн химического волокна было экспортировано за первые девять месяцев года, что на 8,99% больше в годовом исчислении, сообщили в Китайской ассоциации химического волокна.

Темпы роста оказались на 1,21 процентный пункт выше, чем те, что держались в среднем в 2018 году. Экспорт волокна в страны АСЕАН, а также страны Нового шелкового пути также выросли, сообщи в ассоциации.