Нур-Султан, , 09:03 — REGNUM По итогам января-октября 2019 года объем производства продукции легкой промышленности в Казахстане в денежном выражении составил 87,5 млрд тенге ($226 млн), что на 18,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили 19 ноября в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

За отчетный период производство текстильных изделий выросло на 23,7%, а производство одежды — на 7,5%. Отмечается, что по состоянию на 1 сентября 2019 года в легкой промышленности Казахстана было задействовано 1030 предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года в Казахстане произвели одежду на сумму 8,9 млрд тенге ($23,5 млн по курсу на 16 мая), что на 15,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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