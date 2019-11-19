Пекин, , 08:59 — REGNUM Дневная доставка посылок в Китае достигла новых высот за время массовой распродажи в «День холостяка» 11 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Китайские почтовые фирмы и компании экспресс-доставки доставили 345 млн посылок 14 ноября, что стало новым рекордом для распродаж на «День холостяка», сообщили в Государственном почтовом бюро КНР. Шанхай, Пекин, Гуанчжоу и Шэньчжэнь находятся среди городов-лидеров роста почтовых отрпавлений. По прогнозам бюро, около 2,8 млн посылок должно быть передано покупателям с 11 по 18 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, половина всех мировых доставок экспресс-посылок приходятся на Китай. Отметим также, что «День холостяка» — это современный китайский праздник, на который проводятся скидки в интернет-магазинах.

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