Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп накануне, 18 ноября, встретился с главой Федеральной резервной службы страны (ФРС) Джеромом Пауэллом, которого ранее неоднократно критиковал за принимаемые регулятором решения. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

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«Только что закончил очень хорошую и сердечную встречу в Белом доме с Джеем Пауэллом из Федеральной резервной службы», — сообщил американский лидер.

Он уточнил, что был затронут широкий спектр вопросов. Так, обсуждались «процентные ставки, отрицательные процентные ставки, низкая инфляция, ослабление, укрепление доллара и его влияние на производство, торговлю с Китаем, ЕС и другими».

Согласно сообщению, опубликованному на сайте ФРС, встреча состоялась по приглашению американского лидера. Отмечается, что Пауэлл не обсуждал свои ожидания по монетарной политике и лишь подчеркнул, что её курс будет полностью зависеть от экономических перспектив, а все решения регулятора «будут основываться на тщательном, объективном и неполитизированном анализе».

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года Федеральная резервная система США приняла решение о втором за текущий год понижении базовой процентной ставки — на 0,25 процентного пункта, до 1,75−2% годовых. Это вызвало критику в адрес глава ФРС со стороны американского лидера Дональда Трампа. Глава государства, который ранее призывал регулятор снизить ставку до нуля или вовсе сделать её отрицательной, обвинил Джерома Пауэлла в отсутствии «стержня» и «дальновидности».

В ответ на это глава американского финансового регулятора заявил, что ФРС продолжит принимать решения без оглядки на критику со стороны президента страны.