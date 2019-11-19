Сеул, , 08:55 — REGNUM Южнокорейские компании могут потерять лидирующие позиции на мировом рынке полупроводников. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию IC Insights.

Согласно опубликованным данным, в 2019 году объем продаж 15 крупнейших профильных компаний мира составит $314,89 млрд, что на 15% меньше по сравнению с прошлым годом.

Предполагается, что к концу года объем продаж Samsung Electronics сократится на 29%, до $55,61 млрд, а SK Hynix — на 38%, до $22,88 млрд.

Специалисты прогнозируют, что в 2019 году южнокорейская компания Samsung, лидирующая на рынке полупроводников, опустится на второе место в мире, а компания SK Hynix — на четвертое.

С другой стороны, американская компания Intel, напротив, станет абсолютным лидером на рынке, а тайваньская компания TSMC увеличит объем продаж на 1% и поднимется на третью строчку в списке.