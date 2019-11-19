Рабочий посёлок Варгаши, Курганская область, , 08:47 — REGNUM В Курганской области на территории опережающего социально-экономического развития «Варгаши» будет воплощаться масштабный проект по производству косметологических препаратов. Инвестор в лице группы компаний Bright Waу вложит в новое производство 300 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Здесь будут создаваться препараты для объемной коррекции и ревитализации на основе гиалуроновой кислоты. Отметим, что в состав группы компаний Bright Waу входит, согласно официальным источникам, курганский фармацевтический завод «Велфарм».

Bright Way Group — динамично развивающаяся группа компаний, успешно работающая на фармацевтическом, ветеринарном и косметическом рынках России, Казахстана и Грузии. Головной офис предприятия находится в Москве.