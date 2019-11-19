Москва, , 08:43 — REGNUM В Москве с начала 2019 года начала работать система «Умные ладошки». Она помогает контролировать действия рабочих на стройке, сообщается на портале мэра столицы.

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Новая технология следит за деятельностью подрядчиков на объекте, анализирует данные, контролирует число сотрудников на объекте, их квалификацию и безопасность, ход работ и др. Действие системы простое.

Строитель получает устройство «Умная ладошка» со множеством встроенных датчиков, ГЛОНАСС-приемником и акселерометром. В режиме реального времени оно передает заказчику информацию о перемещении рабочего по стройплощадке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве устанавливается льготная ставка аренды земельных участков при строительстве гостиниц и наёмных домов.

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