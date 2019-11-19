Москва, , 08:43 — REGNUM Новосибирская область получает грант в размере 1,476 млрд рублей за высокие темпы роста по ключевым показателям, установленным Минфином. Об этом сообщила член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя (КПРФ).

«Поздравляю наш регион, Новосибирскую область, с получением гранта в размере 1,476 млрд. рублей за высокие темпы роста по ключевым показателям, установленным Минфином», — написала она в Facebook.

Решение было принято на трехсторонней комиссии по распределению межбюджетных трансфертов по регионам.

Всего же на гранты регионам-лидерам распределены 50 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума во втором чтении обсудит проект федерального бюджета на 2020−2022 года. Профильный комитет Госдумы накануне обсудил правительственные поправки в федеральный бюджет 2020−2022 годов, в которых, в частности, предлагается распределить более 1 трлн рублей межбюджетных трансфертов.