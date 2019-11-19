Амстердам, , 08:40 — REGNUM Голландская газета Financieel Dagblad пишет, что местные предприятия испытывают сложности в связи с ухудшением качества электрического тока. Это может привести к сбоям в работе и к пожарам.

Специалисты, с которыми беседовал корреспондент газеты, предупреждают об опасных ситуациях, повреждениях и растущих затратах. Уменьшение качества тока может, в свою очередь, привести к уменьшению эксплуатационного срока электрических приборов.

Газета сообщает о загрязнении электрического напряжения в Голландии новыми приборами, которые менее регулярно употребляют электроэнергию. Речь, в частности, идёт о светодиодных лампах, зарядных станциях и компьютерах в дата-центрах. Одновременно современные технологии оказываются всё более уязвимыми для загрязнённого тока, что приводит к увеличению нарушений в их работе. Специалисты считают, что в настоящий момент проблемы обнаруживаются в основном на местах. Уменьшение качества тока в измерениях на общеголландском уровне пока не замечается.

Сетевое напряжение в европейской системе распределения электроэнергии, куда входит и голландская система, составляет 230 В при частоте 50 Гц. Прежде электроприборы, подключенные к системе электроснабжения, употребляли электричество в более регулярной манере, чем новые приборы, что может привести к загрязнению чистой частоты. Кроме того, ухудшению качества тока способствуют новые, более благоприятные для климата, технологии вроде солнечных батарей и ветроэнергетики. Данные технологии возвращают электрический ток в систему распределения, что приводит к повышению сетевого напряжения.

Газета пишет, что трудно определить точный размер ущерба от ухудшения качество электрического тока. Предприятия, как правило, об этом не сообщают, а кроме того, ущерб предположительно возникает очень медленно. В газете приводят данные проведённого в 2007 г. по эгидой ЕС исследования. Согласно этому докладу, ежегодный ущерб в Евросоюзе предположительно составляет 150 миллиардов евро. В Financieel Dagblad полагают, что сейчас этот показатель может оказаться значительно выше.