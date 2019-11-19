Владивосток, , 08:39 — REGNUM В Приморском крае в рамках национального проекта «Экология» будет спроектировано 18 новых объектов водоснабжения и водоотведения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Новыми водоочистными станциями, водопроводами и станциями обезжелезивания воды будут охвачены 16 муниципалитетов. В 2019—2020 годах пройдут основные проектные работы.

«В случае получения по ним положительной госэкспертизы может быть предоставлено федеральное финансирование. Всего на строительство и модернизацию этих объектов предварительно потребуется 1,2 миллиарда рублей», — пояснила врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко.

Всего до 2024 года на модернизацию водохозяйственного комплекса Приморья предусмотрено 3,6 миллиарда рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, культурным фоном форума «АтомЭко» стала экологическая тема.