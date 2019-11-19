Якутск, , 08:36 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева считает, что инициатива, касающаяся распространения реновации жилого фонда на дальневосточные города, очень нужна республике, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В 2019 году в Якутске признано аварийными около 300 жилых домов, тогда как за предыдущие пять лет — 165. Всего, по словам экспертов, практически половина жилого фонда — ветхая и аварийная.

«Минвостокразвития выступило с очень хорошей инициативой о принятии национального проекта по реновации жилого фонда Дальнего Востока. Это пока проект, но это та самая мысль с которой мы стучимся во все двери. Нас услышали, и такая программа в виде проекта сейчас есть. Наша с вами задача и задача руководителей управ — в ближайшее время признать аварийными как можно большее количество домов», — сказала Сардана Авксентьева.

Глава Якутска озвучила, что нужно признавать дома аварийными кварталами, чтобы в последствии не уходить в точечную застройку.

«Вы знаете, когда мы признаём один дом аварийным здесь, другой — там, нам для комплексной застройки это мало что даёт. Необходимо документально признавать дома аварийными, чтобы показать реальное состояние аварийного фонда в Якутске», — добавила Сардана Авксентьева.

Как сообщало ИА REGNUM, Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий создание механизма реновации жилья по всей России, как в Москве. Подобную идею предлагает и Минвостокразвития.