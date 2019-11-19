Пермь, , 08:24 — REGNUM В Перми кампус для иностранных студентов пристроят к 2022 году. Проект реализуют в рамках нацпроекта «Образование», а финансовым партнёром является ВЭБ. РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

«Проект является уникальным для России и предполагает возвратную модель финансирования с участием частного инвестора, поддержкой ВЭБ. РФ, при условии софинансирования проекта из федерального бюджета в объёме до 40%. Общая стоимость проекта составляет около 6 млрд рублей, при этом для реализации масштабного проекта потребуется привлечь заемное финансирование в объеме до 3 млрд рублей», — сказал старший вице-президент ВЭБ. РФ Михаил Алашкевич.

ВЭБ. РФ совместно с Минобрнауки России предлагает создание университетского кампуса нового типа. Студгородок станет не просто общежитием, но современной площадкой, на которой разместят стадионы, коворкинги, учебные аудитории, библиотеки, технопарки. Межвузовский кампус будет рассчитан на 6 тыс. иностранных студентов.

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